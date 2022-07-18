Kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Orman işçisi Cevdet Yüksel'in (49), Çukurören köyü İğneli mevkisinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrildi. Diğer işçiler ve haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ile sağlık ekiplerince ağacın altından güçlükle çıkarılan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Gökhan Alkan - Güncel Güncel Haberler

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