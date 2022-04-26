Son dakika haberi | Düzce'de bir kişi sokakta ölü bulundu

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Topçu Demirci (65) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirci'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demirci'nin kalp krizi geçirmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturma başlattı.