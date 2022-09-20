Son dakika haberi! Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşağı mevkisinde önceki gün, yol verme nedeniyle çıkan kavganın ardından Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk minibüsünün önüne motosikletle geçip ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ç. ve yanındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ürer Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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