Son dakika haberi | Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü ihbarı asılsızmış
Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, 2 kişinin Asar Deresi'ne düştüğü ihbarı asılsız çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
DÜZCE'de, 2 kişinin Asar Deresi'ne düştüğü ihbarı asılsız çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
Sağanak nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne 2 kişinin düştüğü ihbarı yapıldı. İhbarın ardından dün akşam itfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Dere yatağının iki tarafına tel çekerek biriktirme yapan ekipler, çalılıklarda da arama yaptı. Tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması sonrası arama çalışmaları, sonlandırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel