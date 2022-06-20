Son dakika haberi! Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü Edinilen son dakika haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Mümin Öner (75), hayatını kaybetti. ADANA'nın Kozan ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Mümin Öner (75), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Çokak köyünde meydana geldi. Merdivenle dut ağacına çıkan Mümin Öner, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel Kozan Güncel Haberler Son Dakika

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