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Son dakika haberi | Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

Gelen son dakika haberine göre Dünyanın en yaşlı erkek pandası An An, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde 35 yaşında öldü.

Dünyanın en yaşlı erkek pandası An An, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde 35 yaşında öldü.

Hong Kong'da 1999 yılından bu yana Ocean Park'ta bulunan dünyanın en yaşlı erkek pandası An An, son haftalarda yiyecek alımını bıraktıktan sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ötenazi yapılması sonucu öldü. Ocean Park ve hükümet yetkilileri, Çin Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'ne danıştıktan sonra daha fazla acı çekmesinin önlenmesi için bu yola başvurulduğunu belirtti. Ocean Park Müdürü Paulo Pong yaptığı açıklamada, "An An bize çok sayıda samimi ve güzel anılar yaşattı. Zekası ve oyunculuğu çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

Katı gıdaları yemeyi bırakan An An, son 3 hafta sağlığı kötüleştiği için parktaki ziyaretçilerden uzak tutulmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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