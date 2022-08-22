Son dakika haberi | (DRON) Kayseri Şeker Fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı (2) Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Sönen yangının Drone görüntüsü Soğutma deposunda çıkan yangına itfaiye etikpelerinin müdahalesi KAYSERİ - Kayseri Şeker Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan soğutma kulesinde tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Sönen yangının Drone görüntüsü Soğutma deposunda çıkan yangına itfaiye etikpelerinin müdahalesi KAYSERİ - Kayseri Şeker Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan soğutma kulesinde tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri Şeker İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | (DRON) Kayseri Şeker Fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.