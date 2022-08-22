Son dakika haberi | (DRON) Kayseri Şeker Fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
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Son dakika gündem haberine göre Sönen yangının Drone görüntüsü Soğutma deposunda çıkan yangına itfaiye etikpelerinin müdahalesi KAYSERİ - Kayseri Şeker Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan soğutma kulesinde tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Sönen yangının Drone görüntüsü
Soğutma deposunda çıkan yangına itfaiye etikpelerinin müdahalesi KAYSERİ - Kayseri Şeker Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan soğutma kulesinde tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel