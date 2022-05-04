Son dakika haberi: Drift festivalinde üst üste kaza; balkon ve platform çöktü, araçta yangın çıktı - Haberler

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Son dakika haberi: Drift festivalinde üst üste kaza; balkon ve platform çöktü, araçta yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Akın - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, 'Tuning Festivali'ni izleyenlerin bulunduğu balkon çökerken, kısa süre sonra Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün içinde bulunduğu, drift yapılan araçta yangın çıktı.

ANTALYA'da, 'Tuning Festivali'ni izleyenlerin bulunduğu balkon çökerken, kısa süre sonra Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün içinde bulunduğu, drift yapılan araçta yangın çıktı. Ödül töreninde ise kürsünün olduğu platformda çökme meydana geldi. Art arda yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.

Elmalı ilçesinde düzenlenen 'Tuning Festivali'nde bir araya gelen hız tutkunları, özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Toptancı halindeki gösterileri izlemek isteyenler, dükkanların üzerindeki balkonlarda yerini aldı. Gösterileri izleyen onlarca kişinin bulunduğu balkon, ağırlıktan çöktü. Balkondakilerle balkonun altında gösteriyi izleyenler, yaralanmadı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayın ardından gösterilere devam edildi. Çökme anı ise seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇTA BAŞKAN İÇİNDEYKEN YANGIN

Drift tutkunlarını buluşturan festivalde ikinci kaza, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobildeyken yaşandı. Drift yapılırken, otomobilden aniden yükselen alevlere, çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobil sürücüsü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkarıldı.

PLATFORM ÇÖKTÜ

Yangından kısa süre sonra da derece yapan drift sürücülerinin ödüllendirildiği tören gerçekleştirildi. Festivalin sonundaki ödül töreninde, kürsünün bulunduğu platformda çökme meydana geldi. Başkan Öztürk ve ödül verdiği sürücüler, zor anlar yaşadı. Kısa süreli panik yaşanırken, bu olayda da yaralanan olmadı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akın - Güncel

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