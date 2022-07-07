Doğu Anadolu'da sağlık çalışanlarından Konya'daki saldırıya tepki - Haberler

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Doğu Anadolu'da sağlık çalışanlarından Konya'daki saldırıya tepki

AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için Erzurum'da sağlık çalışanları saldırıya tepki amaçlı bir araya geldi.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için Erzurum'da sağlık çalışanları saldırıya tepki amaçlı bir araya geldi.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Ekrem Karakaya Erzurum Konya Güncel Haberler

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