Doğu Anadolu'da sağlık çalışanlarından Konya'daki saldırıya tepki
AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için Erzurum'da sağlık çalışanları saldırıya tepki amaçlı bir araya geldi.
Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için Erzurum'da sağlık çalışanları saldırıya tepki amaçlı bir araya geldi.
AA / Sagip Sezginer - Güncel