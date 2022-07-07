Doğu Anadolu'da sağlık çalışanlarından Konya'daki saldırıya tepki Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için Erzurum'da sağlık çalışanları saldırıya tepki amaçlı bir araya geldi. Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için Erzurum'da sağlık çalışanları saldırıya tepki amaçlı bir araya geldi. AA / Sagip Sezginer - Güncel Ekrem Karakaya Erzurum Konya Güncel Haberler

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