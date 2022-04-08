Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu olanlara operasyon - Haberler

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Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu olanlara operasyon

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu olanlara operasyon

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 kadın gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen 5 şüpheli için operasyon düzenlendi. Diyarbakır, İstanbul ve Karaman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Diyarbakır, ByLock, Güncel, Haberler

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