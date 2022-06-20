Son dakika haberi | Diyarbakır'da yangın tatbikatı yapıldı Son dakika gelişmesine göre Dicle Üniversitesi (DÜ) Ali Emiri Kütüphanesi personeline yönelik yangın tatbikatı yapıldı. Dicle Üniversitesi (DÜ) Ali Emiri Kütüphanesi personeline yönelik yangın tatbikatı yapıldı. DÜ'den yapılan açıklamaya göre, kampüsteki kütüphane personelinin olası bir yangında bilinçli ve hazırlıklı olması için yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği alarm butonuna basılarak idari personel ve öğrencilere yangın duyuruldu. Binada bulunanların tamamı kütüphane ön bahçesinde bulunan acil durum toplanma yerine geçti. Kurtarma ekibi tarafından yaralılara acil müdahale yapılırken, itfaiye ekibince de yangın söndürüldü. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği tatbikat kapsamlı şekilde gerçekleştirilerek tamamlandı. AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel Dicle Üniversitesi Ali Emiri Güncel Haberler Son Dakika

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