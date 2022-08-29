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Diyarbakır haberi... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Güncel Haberler

Diyarbakır haberine göre DİYARBAKIR'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, polis olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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