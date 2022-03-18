Son dakika haberi | Diyarbakır'da şehit olan 4 askerin anıtı restore edilip, törenle açıldı

ÇALDIRAN, VAN (DHA) - VAN'ın Çaldıran ilçesinde 26 Kasım 1976 tarihinde meydana gelen depremde görevlendirilen ve 27 Aralık 1976 tarihinde görev yerleri olan Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na dönerken Bağpınar Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 4 askerin anısına yapılan anıt; restore edilmiş haliyle yapılan törenle tekrar açıldı.

Bağpınar Mahallesi'ndeki anıt açılış töreninde Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Hava Grup Komutan Vekili Pilot Albay İsmet Baştuğ, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1976 yılındaki depremden Diyarbakır'daki üssüne dönerken kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunmakta olan Jandarma Albay Hilmi Noyan ile birlikte helikopter mürettebatından 1'inci Pilot Yüzbaşı Remzi Görpına, 2'nci Pilot Üsteğmen Esat Akbaba ve teknisyen Astsubay Üst Çavuş Nihat Oran şehit olmuştu.