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Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1040 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 (Lice/Daralan) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu' başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1040 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Daralan Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda; 2,5 kilo toz esrar ve 45 kilo 600 gram kubar esrar olmak üzere toplam 48 kilo 100 gram esrar, 665 bin 736 kök kenevir bitkisi, 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 su motoru ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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