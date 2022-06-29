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Son dakika haberi | Diyarbakır'da Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu başlatıldı

AA - İsa Toprak - Güncel
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu başlatıldı

Son dakika haber... Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır'da "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1017 personel ile 50 operasyonel tim görev alıyor.

"Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu"nun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani'nin Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi.

Bu noktalarda yapılan aramalarda 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilogram kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama ve 100 metre elektrik kablosu, bir su motoru ile 5 pil bloku ele geçirildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

Diyarbakır Jandarma Hani Güncel Haberler Son Dakika

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