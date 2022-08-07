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Son dakika haber... Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta şapkalı ve yüzleri maskeli 2 kişi, park halinde olan ve bir kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı.

Bu sırada yoldan geçen C.Ç, yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 kişinin silahla ateş açması ve ardından kaçarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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