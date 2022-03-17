Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır" dedi. - Haberler

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır" dedi.

LVİV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ise Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Kuleba daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır dedi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır dedi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İki ülkeye ziyaretimiz neticesinde ateşkes umudumuz artmıştır dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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