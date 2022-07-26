Son dakika haberi... DİREĞE BAĞLANAN VE KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI

ERZİNCAN'da zincirle direğe bağlanan ve kuyuya düşen köpekleri itfaiye erleri kurtardı.

Erzincan Başbağlar Mahallesi'nde boş bir arazi de üzeri kapalı ve bir kısmı çökmüş kullanılmayan kanalizasyon çukuruna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye yönlendirilen Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri bir süre araştırma yaptıktan sonra köpeğin düştüğü kuyuyu tespit ederek bulunduğu yerden çıkardı. Sağlıklı olduğu görülen köpek yeniden doğaya bırakıldı.

İtfaiye ekipleri başka bir ihbara gittiklerinde ise Kavakyolu Mahallesi'nde zincirle direğe bağlanmış bir köpekle karşılaştı. Uzun süre bağlı bulunması nedeniyle zincirin boynunu yaraladığını köpek aç ve susuzluk nedeniyle de bitkin düşmüştü. Ekipler, zinciri kopararak kurtardıkları köpeği tedavi edilmesi için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait barınağa götürdü.