Son dakika haberi: Deyrizor'da bir aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu gençleri teröristlerle çatışarak kurtardı - Haberler

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Son dakika haberi: Deyrizor'da bir aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu gençleri teröristlerle çatışarak kurtardı

AA - Eşref Musa - Güncel
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Son dakika haberi: Deyrizor'da bir aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu gençleri teröristlerle çatışarak kurtardı

Son dakika haberine göre TEL Suriye'nin Deyrizor ilinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK ile alıkoyduğu gençlerin bağlı bulunduğu aşiret mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldü, 3 kişi yaralandı.

TEL Suriye'nin Deyrizor ilinin doğusunda, terör örgütü YPG/ Pkk ile alıkoyduğu gençlerin bağlı bulunduğu aşiret mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldü, 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, sabah saatlerinde Deyrizor ilinin Harize, Berşem ve Tevvamiyye köylerindeki Arap gençleri alıkoymak amacıyla baskın düzenledi.

YPG/PKK'lı teröristler, alıkoyduğu çok sayıda genci sözde eğitim kamplarına götürmek için Berşem köyündeki bir okula nakletti.

Gençlerin mensup olduğu Kabise aşireti, alıkonulanları kurtarmak için Berşem köyündeki okula silahlı baskın düzenledi.

Burada, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldü, alıkonulanlardan 3 kişi yaralandı.

Kabise aşireti, YPG/PKK'nın alıkoyduğu çok sayıda genci kurtardı.

Aşiret mensupları, söz konusu köylerin yakınlarında teröristlere ait iki sözde kontrol noktasını da ele geçirdi.

YPG/PKK'nın baskın düzenlediği köylerde gerginlik devam ediyor.

AA / Eşref Musa - Güncel

Deyrizor, Aşiret, PKK, YPG, Güncel, Haberler

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