Son dakika haberi! Devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü Son dakika gelişmesine göre KONYA'da atölyede vinçle taşınmak istenen mermer bloklarının devrilmesiyle altında kalan Suriye uyruklu işçi Yahya Ahmet (41), yaşamını yitirdi. KONYA'da atölyede vinçle taşınmak istenen mermer bloklarının devrilmesiyle altında kalan Suriye uyruklu işçi Yahya Ahmet (41), yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 12.10 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde meydana geldi. Vinçle taşınmak istenen mermer blokları devrildi. Bu sırada çalışan evli 5 çocuk babası Yahya Ahmet, devrilen blokların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mermer blokların altından kurtarılan Yahya Ahmet, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ? Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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