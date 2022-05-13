Son dakika haberi! DEVA Parti'li Metin Gürcan, tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: TUTUKLANDIYeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Metin Gürcan, tutuklama kararı mahkemede yüzüne okunduktan sonra tutuklanıp tekrar cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Metin Gürcan, tutuklama kararı mahkemede yüzüne okunduktan sonra tutuklanıp tekrar cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel