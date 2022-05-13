Son dakika haberi! DEVA Parti'li Metin Gürcan, tutuklandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! DEVA Parti'li Metin Gürcan, tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! DEVA Parti'li Metin Gürcan, tutuklandı (2)

Son dakika haberleri: TUTUKLANDIYeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Metin Gürcan, tutuklama kararı mahkemede yüzüne okunduktan sonra tutuklanıp tekrar cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Metin Gürcan, tutuklama kararı mahkemede yüzüne okunduktan sonra tutuklanıp tekrar cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Metin Gürcan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title