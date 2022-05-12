Son dakika haberi | DEVA Parti'li Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına itirazı kabul edildi. Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesince Gürcan hakkında tutuklama kararı verildi.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, dün kapalı görülen ikinci duruşmada, sanık Metin Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.