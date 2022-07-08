Son dakika haberi! Denizli polisinden ormanlık alanlarda drone destekli yangın denetimi Bir son dakika haberine göre Denizli Emniyet Müdürlüğü, kentteki sorumluluk alanlarında bulunan ormanlık alanlarda olabilecek yangınlara karşı drone destekli denetim yapıyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü, kentteki sorumluluk alanlarında bulunan ormanlık alanlarda olabilecek yangınlara karşı drone destekli denetim yapıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yükselmesiyle muhtemel orman yangınlarını önleyici çalışma kapsamında Pamukkale ilçesindeki Kent Ormanı ve polis bölgesinde kalan ormanlık alanlarda tedbirleri artırdı. Ekipler, olası yangınlarını önlemek için ormanlarda devriye görevine başladı. Yaya ve araçla ormanlarda devriye görevi sürdüren güvenlik güçleri havadan drone yardımıyla da inceleme yapıyor. Ekipler, vatandaşları da yangınlar konusunda bilgilendiriliyor. Ekiplerin bölgedeki denetimlerinin yaz boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. AA / Ali Bilge - Güncel Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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