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Son dakika haberi... Denizli'deki terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Son dakika haberi... Denizli'deki terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Denizli'de, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında bir adrese düzenlediği baskında örgüt içinde silah eğitimi aldığı belirtilen yabancı uyruklu Z.A'yı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kentteki diğer terör operasyonunda ise FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir askeri personel, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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