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Son dakika haberi... Denizli'de terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haberi... Denizli'de terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Denizli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezinde belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi, yakalandı. Şüpheli, işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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