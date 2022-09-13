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Son dakika haberi: Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Son dakika haberi: Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nazif Şen idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Etem Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Şen ile Arife Arabacı hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

İtfaiye Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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