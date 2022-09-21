Son dakika haberi | Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mehmet Öztürk idaresindeki 35 AF 9417 plakalı otomobil, Çameli ilçesi girişi yakınlarında karşı yönden gelen Saygın Aşık yönetimindeki 20 AFB 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, şarampole savruldu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücüler ile otomobilde bulunan İsa Dal yaralandı. Ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa Dal, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.?????????????? Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Mehmet Öztürk Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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