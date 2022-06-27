Son dakika haberi | Denizli'de koçun süstüğü çoban hastanede öldü Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün koçun süstüğü çoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün koçun süstüğü çoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dün, İnceler Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet Yıldız'ı (66), evinin bahçesindeki ahırda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ahırdaki koçun saldırısı sonucu başından ve karnından yaralandığı belirlenen Yıldız, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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