Son dakika haber: Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri devriyeye başladı Bir son dakika haberine göre Denizli'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda jandarma komando ve asayiş timleri, önleyici devriye görevi yürütüyor. Denizli'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda jandarma komando ve asayiş timleri, önleyici devriye görevi yürütüyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, yoğun ormanlık arazilerin bulunduğu Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yoğun tedbir aldı. Kara yoluyla ulaşılan noktalarda düzenli devriye görevi yürüten ekipler, ulaşılması güç noktalarda ise dron kullanıyor. Ekipler, Honaz Dağı Milli Parkı çevresinde kimlik ve araç sorgusu da yapıyor. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri devriyeye başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.