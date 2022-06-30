Son dakika haberi | Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatı süren binada merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatı süren binada merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Cankurtaran Mahallesi Alparslan Caddesi'nde iki katlı müstakil evin inşaatında çalışan Abdullah Komkeser (59), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Komkeser, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Denizli'de inşaattaki merdiven boşluğuna düşen işçi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.