Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika haberi: Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika habere göre Denizli'nin Kale ve Honaz ilçelerinde, hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Kale ve Honaz ilçelerinde, hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale ilçesinde meydana gelen motosiklet ve Honaz'da da tomruk hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hırsızlık zanlısı 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????

AA / Ali Bilge - Güncel

Denizli JASAT Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title