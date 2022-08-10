Son dakika haberi: Denizli'de eski kız arkadaşını darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darbettiği iddia edilen zanlı, yakalandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darbettiği iddia edilen zanlı, yakalandı. Alınan bilgiye göre, Z.T. (35) kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı B.B. (40) hakkında geçen ay suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.B. Hacıkaplanlar Mahallesi'nde gördüğü eski kız arkadaşı Z.T'yi darbederek kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve bir parmağının kırıldığı öğrenilen Z.T, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Güncel AA / Sebahatdin Zeyrek Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Denizli'de eski kız arkadaşını darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.