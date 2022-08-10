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Son dakika haberi: Denizli'de eski kız arkadaşını darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Denizli'de eski kız arkadaşını darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darbettiği iddia edilen zanlı, yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darbettiği iddia edilen zanlı, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T. (35) kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı B.B. (40) hakkında geçen ay suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.B. Hacıkaplanlar Mahallesi'nde gördüğü eski kız arkadaşı Z.T'yi darbederek kaçtı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve bir parmağının kırıldığı öğrenilen Z.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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