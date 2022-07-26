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Son dakika haberi: Denizli'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Denizli'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Çalkın (46) yönetimindeki 09 EV 074 plakalı kamyon, Yokuşbaşı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Ali Bilge - Güncel

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