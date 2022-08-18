Son dakika haberi: Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ramazan Akşit'in kullandığı 20 KS 212 plakalı beton mikseri, Kelekçi Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Araç içerisinde sıkışan Akşit, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Akşit, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Acıpayam Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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