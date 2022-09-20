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Son dakika haberi | Denizli'de cinsel taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

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Son dakika haberi | Denizli'de cinsel taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Denizli'nin Kale ilçesinde, belediyede birlikte çalıştığı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, belediyede birlikte çalıştığı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kale Belediyesinde görevli kadın, aynı kurumda zabıta olarak çalışan S.D. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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