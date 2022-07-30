Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın (2) Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet lojistik merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet lojistik merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle merkezden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale ediyor. Güncel AA / Ali Bilge Merkezefendi İtfaiye Denizli Güncel Haberler

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