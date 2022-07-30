Son dakika haberi! Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı karısı R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçakla yaralayıp kaçan O.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı da belirlenen zanlı, ifade işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AA / Ali Bilge - Güncel

Acıpayam Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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