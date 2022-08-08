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Son dakika haberi: Denizli'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Denizli'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki apartmanın 4. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 1 yaşındaki Gönül Bat, beton zemine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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