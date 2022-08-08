Son dakika haberi: Denizli'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
- Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki apartmanın 4. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 1 yaşındaki Gönül Bat, beton zemine düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel