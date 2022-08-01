Son dakika haberi | Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü
Son dakika haberlerine göre SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Saim Tahtacı, akıntıya kapılarak, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan Tahtacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tahtacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel