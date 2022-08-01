Son dakika haberi | Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Son dakika haberi | Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Saim Tahtacı, akıntıya kapılarak, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan Tahtacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tahtacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title