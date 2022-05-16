Değerinden fazla kazanmak için bozuk paraları kiloyla sattı - Haberler

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda topladığı 70 kilogram madeni parayı değerinden fazla kazanmak için kilosu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A. yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Perşembe günü saat 10.30'da polis ekipleri, bir kişinin tedavülde olan bozuk paraları hurdacıya sattığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese gidip paraların satışını takip etmeye başladı. Ekipler, beklerken paraların bir iş yerinden hurdacılara satıldığını fark etti. İş yerinde arama yapan ekipler, çuvallar içinde 70 kiloluk madeni para ele geçirdi. İş yeri sahibi Ramazan Y. ile görüşen ekipler, paraları nasıl temin ettiğini sordu. Ramazan Y. polise, paraları kendisine satan kişileri tanımadığını, telefonla görüştüğünü ve satın aldığı paraları ise hurdacı toplayıcılarına satacağını itiraf etti.

Şüphelinin 6,8 kilogram 25 kuruş, 11,6 kilogram 5 kuruş, 13,8 kilogram 10 kuruş, 36,2 kilogram gelen 5,10,25 kuruş ve 1 kilogram 50 kuruşu satmaya çalıştığı öğrenildi.