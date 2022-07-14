Son dakika haberi | Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı Son dakika habere göre Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu. Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu. Yaklaşık 600 hektar alanda etkili olan orman yangını için sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. Havadan 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı. İhlas Haber Ajansı / Güncel Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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