Son dakika haberi... Datça'daki orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağayı jandarma ekipleri kurtardı Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa, jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa, jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kurtarıldı. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıktığı alanda inceleme yapan Muğla İl Jandarma Komutanlığının olay yeri inceleme ekipleri, yanan alandaki iki kaplumbağayı fark etti. Yangından kaçamayan ve bazı kısımlarında yanıklar oluşan kaplumbağalar, ekipler tarafından bulundukları bölgeden alındı. Hayvanlara su veren ekipler, yangından etkilenmeyen güvenli alana götürdükleri kaplumbağaları itfaiye ekiplerine teslim etti. İki kaplumbağa, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. AA / Oktay Özden - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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