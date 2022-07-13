Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8) Edinilen son dakika gelişmesine göre DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fırat AKAY/DATÇA (Muğla), - Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.