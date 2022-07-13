Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8)
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı.
DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Fırat AKAY/DATÇA (Muğla), -
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel