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Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Son dakika haberi | Datça'da orman yangını (8)

Edinilen son dakika gelişmesine göre DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fırat AKAY/DATÇA (Muğla), -


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

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