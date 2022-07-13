TATİLCİLER HAYITBÜKÜ'NDEN TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla'nın Datça ilçesinde, alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı. Jandarma, tedbir amacıyla, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmaları istedi. Bunu üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan vatandaşlar, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı. Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirtip, İşletme sahiplerinin ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel