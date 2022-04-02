Son dakika haberleri | Datça'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.
Muğla'nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.
Burgaz Yedikat Çökertme mevkisinde dolaşanlar, kıyıda caretta caretta olduğunu fark etti.
Kafası parçalanmış bulunan ve köpekbalığı saldırısına uğradığı tahmin edilen deniz kaplumbağası, yetkililerce incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.