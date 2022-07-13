Son dakika haberi! Datça'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haber: Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yakınındaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
AA / Durmuş Genç - Güncel