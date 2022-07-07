Son dakika haberi... Dalaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu maddenin plakası tespit edilen araçla getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Zanlı B.Ç'nin aracında ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır yüklü miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ile Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi satışa hazırlamak ve paketlemek üzere kullanılan birçok suç unsuruna da el konuldu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.Ç, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.