Son dakika haberi: Dağda ot toplarken düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Haberler

ÇELTİK, KONYA (AA) - Hakkari'de dağda ot topladığı sırada düşmesi sonucu ayağı kırılan kadın ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Kavaklı köyü Çeltik mezrasında dağda yetişen bitkileri topladığı sırada dengesini kaybedip düşen Fehima Duman'ın ayağı kırıldı.

Yanındakilerin haber verilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri, zorlu araziye rağmen ulaştıkları Duman'ı sedye ile taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.