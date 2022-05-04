Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI

ZEYTİNBURNU D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolu ayıran bariyere ardından da önünde giden hafif ticari araca çarparak savruldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Edirne istikameti Zeytinburnu yan yolda saat 00.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JT 9238 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle önce yan yolu ayıran bariyere ardından da aynı yönde önünde giden Erdem Barutçu'nun kullandığı 61 AEG 671 hafif ticari bir araca çarparak savruldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobilde bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yan yolu araç geçişine kapattı. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis yan yolu araç geçişine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel