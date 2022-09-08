D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kaza yeri Kaza yapan araçlar Yaralılara müdahale edilmesi İSTANBUL (AA) – D-100 kara yolu Ankara istikameti Pendik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza yeri Kaza yapan araçlar Yaralılara müdahale edilmesi İSTANBUL (AA) – D-100 kara yolu Ankara istikameti Pendik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ankara istikametine seyreden Selami Özay Çevik idaresindeki 34 AZ 7549 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DG 5983 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, yola savrulan sürücü yaralandı. Minibüste bulunan 3 kişi de araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkarıldı, ancak bunlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolunda kazanın yaşandığı bölgenin trafiğe kapatılması nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel Tragger Ankara Güncel Haberler

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